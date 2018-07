Kanu-DM: Siege für WM-Pechvögel

München (dpa) - Drei Wochen nach seinem krankheitsbedingten Ausfall bei der Kanu-WM hat sich Marcus Groß den deutschen Meistertitel im Kajak-Einer über 500 Meter geholt.

Der Berliner gewann in Oberschleißheim bei München vor Max Hoff (Essen) und Kostja Stroinski (Berlin), der bei den Weltmeisterschaften in Ungarn ebenfalls erkrankt nicht hatte in den Medaillenkampf eingreifen können. Der Potsdamer Sebastian Brendel, dem bei der WM in Szeged das Paddel gebrochen war, holte sich den Sieg im Canadier-Einer über 500 Meter.

In den Zweier-Disziplinen über 500 Meter ging der Sieg bei den Kajak-Herren am Ronald Rauhe und Tim Wieskötter (beide Potsdam). Wieskötter hatte die Qualifikation für die WM gesundheitsbedingt verpasst. Für Rekord-Champion Rauhe war es der 55. deutsche Meistertitel. Bei den Damen waren die Leipzigerinnen Tina Dietze und Anne Knorr am schnellsten. Einen weiteren Sieg für den KC Potsdam gab es im Canadier-Zweier durch Brendel und Kurt Kuschela.