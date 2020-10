Kansas City Chiefs verlieren erstmals in dieser Saison

Weltkonzerne und Weltmächte wetteifern derzeit um die schnellste Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19. Doch halten sich auch alle an die Spielregeln? In Russland soll es Forschern erstaunlich schnell gelungen sein, einen solchen zu entwickeln. Der Name: „Sputnik V“. Westliche Forscher haben Zweifel. Mittendrin offenbar eine eher unbekannte Pharmafirma in Illertissen.

Illertissen gilt als kleine Hochburg der Pharmabranche. Ab den 1930er Jahren wurde dort das auf Bienengift basierende Rheumamittel Forapin hergestellt.