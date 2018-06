Kann Ronaldo im Alleingang Weltmeister werden?

Ronaldo ist der einzige, der derzeit liefert. (Pro, von Felix Alex)

Champions League, Club-Meisterschaft, Weltfußballerwahl – alles hat Cristiano Ronaldo je fünf Mal gewonnen, ist zudem amtierender Europameister: Mit diesen Meriten könnte ein Sportler satt sein. Könnte! Doch Cristiano Ronaldo ist ein Besessener – er will diesen größten aller Titel unbedingt. Selbstredend kann in einer Mannschaftssportart niemand alleine ein Spiel oder gar ein ganzes Turnier gewinnen, doch die Portugiesen wissen um den Einzigartigen, den sie in ihren Reihen haben.

Niemand würde es wagen, sich als Freistoßschütze anzumelden, wenn CR7 mental bereits breitbeinig das Tor anvisiert. Anders als bei der Konkurrenz sind es auf dem Platz zehn Diener, die für ihren Herrn kämpfen und zur Not noch mehr, weil sie seine Blicke spüren – siehe EM-Titel 2016. Es herrscht Demut. Mitspieler Adrien Silva sagt gar: „Es ist eine große Ehre, die Kabine mit ihm zu teilen.“

Wenn die Favoriten (Spanien, Frankreich, Deutschland) in ihrem Spiel straucheln, braucht es den Ausnahmespieler, der nie zufrieden ist. Und Ronaldo liefert als einer der wenigen – das kann zum Titel reichen.f.alex@schwaebische.de

Er ist nicht mehr wert als jeder andere im Kader. (Contra, Michael Panzram)

Cristiano Ronaldo ist ein sehr guter Fußballspieler, einer der besten der Geschichte. Ohne ihn würde es Portugal kaum ins Viertelfinale einer WM schaffen. Er ist einer, der ein Spiel vermeintlich „allein“ entscheiden kann, der drei Tore gegen Spanien erzielt, der alles überstrahlt. Doch unterm Strich bleibt Ronaldo nur einer von 14 Portugiesen, die dieses 3:3 erreicht haben. Er ist letztlich nicht mehr wert als jeder andere im Kader. Zugespitzt formuliert: Sogar der dritte Torhüter ist ihm gleichzusetzen.

Wer immer noch nicht überzeugt ist, dass Ronaldo im Alleingang in einer Mannschaftssportart (!) nichts bewirken könnte, sei an das EM-Finale 2016 erinnert. Ronaldo schied noch in der ersten Hälfte verletzt aus, nachdem ihn der Franzose Dimitri Payet zusammengetreten hatte. Den Titel holten die Portugiesen trotzdem – durch ein Tor eines Mannes, der auf den Namen Éder hört. Er erzielte diesen Treffer als Teil eines Teams, das sich geschlossen gegen spielerisch überlegene Franzosen stemmte und leidenschaftlich füreinander kämpfte.