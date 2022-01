Kanadierin De Bruin gewinnt Weltcup im Monobob

Christine de Bruin hat am Neujahrstag im lettischen Sigulda den Weltcup im Monobob gewonnen.

In Abwesenheit eines Großteils der Weltspitze setzte sich die Kanadierin vor Breena Walker aus Australien und der Russin Nadjeschda Sergejewa durch. In 53,77 Sekunden stellte sie im zweiten Lauf einen Bahnrekord auf. Der deutsche Verband hatte diesen Wettbewerb nicht besetzt. Die Olympia-Starterinnen trainieren derzeit in der Heimat.

© dpa-infocom, dpa:220101-99-557569/2

Bob-Weltverband IBSF