Kanadier Guy Thibault verstärkt DESG-Trainerteam

Dresden (dpa) - Nach der Trennung Shorttrack-Bundestrainer Éric Bédard hat die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG mit Guy Thibault wieder einen renommierten kanadischen Coach verpflichtet.

Allerdings übernimmt der 46-Jährige nicht die Aufgabe des Bundestrainers, sondern besetzt die neu geschaffene Position des Projekt-Koordinators und ist damit für die Gesamtentwicklung der Sportart in Deutschland federführend. „Die Stelle des Bundestrainers ist nach wie vor vakant“, sagte Matthias Kulik, Shorttrack-Referent der DESG, „wir haben mehrere Kandidaten, und Thibault wird uns mit seiner Erfahrung helfen, den richtigen auszuwählen“. Die Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen.

Thibault war selbst im Shorttrack und Eisschnelllauf aktiv und arbeitet seit seinem Karriereende 1992 als Trainer und Koordinator. In den zurückliegenden vier Jahren war er Leistungssport-Koordinator für Shorttrack und Eisschnelllauf in den USA. In ähnlicher Aufgabe ist er nun von der DESG zunächst für ein Jahr verpflichtet mit einer Verlängerungsoption bis zu den Olympischen Winterspielen 2014. Damit ist er Vorgesetzter aller Trainer. Bis zur Besetzung des Bundestrainer-Postens wird er aber auch selbst als Trainer fungieren.