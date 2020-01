Kampfsport-Star McGregor feiert K.o.-Sieg gegen Cerrone

Ein Preisvergleich von Schwäbische.de zeigt: Je größer das Skigebiet, desto günstiger der Pistenkilometer – und je höher die Piste, desto teurer die Tageskarte.

Diese kosten in der Saison 2019/2020 vor allem in größeren Skigebieten im Allgäu und den Alpen erneut mehr als in der vergangenen Saison.

Auch in den Schweizer Skigebieten müssen Wintersportler seit einiger Zeit wieder mehr bezahlen. Zwischenzeitlich befand sich der Schweizer Franken im Sinkflug und sorgte so für vergleichsweise günstige Preise an Flumserberg, ...