Kampf um WM und Nummer eins: van Gerwen und Price Favoriten

Die Labore haben dem Kreisgesundheitsamt Biberach am Mittwoch bis zur Mittagszeit 56 positive Corona-Testergebnisse übermittelt. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 263 Personen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter spürbar zurückgegangen und liegt nun bei 130,4 (Vortag: 151,7). Die Quote gibt die Zahl der neu entdeckten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen Wochenfrist an. An Heiligabend, dem letzten Erscheinungstag vor Weihnachten, hatte der Wert bei 264 gelegen.