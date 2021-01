Kampf um die VfB-Spitze eskaliert vollends

Von Schwäbische Zeitung

Eine 42-jährige Frau ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr von einem Mann belästigt worden. Der Unbekannte überholte die Fußgängerin laut Polizeibericht zunächst mit seinem Fahrrad auf dem Waldweg zwischen Friedrichshafen-Südost und Eriskirch und hielt einige Meter weiter an. Er entblößte sich absichtlich, als die Frau an ihm vorbeiging. Laut der Geschädigten nahm er eindeutig sexuelle Handlungen an sich vor, wie die Polizei weiter schreibt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, ...