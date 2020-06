Kalender-Puzzle der Formel 1: Erst acht Rennen fix

Der Corona-Rennkalender der Formel 1 ist ein wahres Puzzle. Mit dem Neustart am 5. Juli in Österreich sind insgesamt acht Rennen in Europa derzeit fest terminiert.

Mindestens 15 WM-Läufe will die Rennserie bis Mitte Dezember schaffen. Wie es nach dem Großen Preis von Italien im September weitergeht, ist derzeit aber noch offen.

Bestätigte Rennen 2020:

Datum Land Ort 5. Juli Österreich Spielberg 12. Juli Österreich Spielberg 19. Juli Ungarn Budapest 2. August Großbritannien Silverstone 9. August Großbritannien Silverstone 16. August Spanien Barcelona 30. August Belgien Spa-Francorchamps 6. September Italien Monza

Abgesagte Rennen:

Datum Land Ort 15. März Australien Melbourne 22. März Bahrain Sakhir* 5. April Vietnam Hanoi* 3. Mai Niederlande Zandvoort 10. Mai Spanien Barcelona** 24. Mai Monaco Monte Carlo 7. Juni Aserbaidschan Baku 14. Juni Kanada Montreal 28. Juni Frankreich Le Castellet 20. September Singapur Singapur 11. Oktober Japan Suzuka

* soll nachgeholt werden, Termin noch nicht bekannt

** verschoben auf den 16. August

Nicht bestätigte ausstehende Rennen:

27. September Russland Sotschi 25. Oktober USA Austin 1. November Mexiko Mexiko-Stadt 15. November Brasilien Sao Paulo 29. November Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi

© dpa-infocom, dpa:200629-99-609339/2

