Kalender für Motorrad-WM 2021 steht: Sachsenring im Juni

Mit dem Deutschland-Rennen auf dem Sachsenring und insgesamt 20 Stationen soll die Motorrad-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ausgefahren werden.

Der Motorrad-Weltverband FIM und Rechteinhaber Dorna präsentierten einen entsprechenden vorläufigen Kalender. Demzufolge soll am 20. Juni 2021 der WM-Lauf auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal stattfinden.

Voraussetzung ist dafür aber, dass es durch die Corona-Pandemie keine Terminverschiebungen gibt. In der aktuellen Saison war das Rennen in Deutschland wegen des Verbots von Großveranstaltungen ausgefallen. Jeweils rund 200.000 Zuschauer waren in den Jahren vorher zu den Veranstaltungen gekommen. Ohne zahlende Fans war das dreitägige WM-Wochenende in diesem Jahr nicht zu finanzieren gewesen.

© dpa-infocom, dpa:201106-99-240443/2

