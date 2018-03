Kaiserslautern weiter auf Abstiegskurs

Die Hühnchen-Fastfood-Kette KFC will in Deutschland Hunderte neue Filialen eröffnen. Schwäbische.de ist Gerüchten über neue Restaurants in der Region nachgegangen.

Im gerade entstehenden Syrlin-Quartier an der Ecke Ravensburgerstraße, Franz-Beer-Straße und Syrlinstraße in Weingarten wird es schonmal kein Restaurant der Fast-Food- Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) geben.

Entsprechend kursierende Gerüchte, das amerikanische Unternehmen würde in die geplante 333 Quadratmeter große Restaurantfläche einziehen, dementierten ...