Kahun gewinnt deutsches Duell in der NHL gegen Grubauer

Von Schwäbische Zeitung

Das Abbrennen von Jugendfeuerwerk hat am Donnerstag in Biberach zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Ein Elfjähriger zündete gegen 20.30 Uhr in der Sandgrabenstraße einen sogenannten Wirbel.

Der sprühte seine Funken in eine Thujahecke. Aufgrund der Trockenheit brannte die Hecke sofort. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer jedoch schnell löschen, so dass außer an der Hecke kein Schaden entstand.

Die angrenzenden Gebäude blieben unbeschädigt.