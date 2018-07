Kahn vermisst beim FC Bayern die klare Ideen

München (dpa) - Oliver Kahn begrüßt die Rückkehr von Jupp Heynckes, ist aber von der Trainerentscheidung beim FC Bayern München nicht ganz überzeugt.

„Ihn zu verpflichten, ist verständlich. Aber ob das die nachhaltige Lösung ist mit einer Kontinuität auf der Trainerbank - das ist die Frage“, sagte der frühere Bayern-Kapitän beim Audi Star Talk im Golfclub Gut Häusern. Zudem vermisse er bei den Bayern ein klare Idee vom Fußball, sagte Kahn.

Die Trennung von Louis van Gaal, der „nie die Kommunikation gesucht“ habe, war für den ehemaligen Nationaltorwart ein richtiger Schritt. Auch mit Heynckes habe der deutsche Rekordmeister die richtige Wahl getroffen: „Er kennt den Verein, die Struktur, manche Spieler von seinem letzten Engagement. Aber ob man damit die große Kontinuität wie unter Ottmar Hitzfeld erreicht, weiß ich nicht“.

Die Frage nach „einer strategischen Lösung für die Zukunft“ rückt für Kahn zu sehr in den Hintergrund. „Es geht eben um eine gewisse Nachhaltigkeit, mahnte Kahn an, „das sichert über eine lange Distanz den Erfolg“. Ein bisschen fühle er sich an Real Madrid erinnert: „Da wird einfach nur nach Namen zusammengekauft. Manchmal hatte ich auch bei Bayern dieses Gefühl“.