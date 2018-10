K.o. nach 25 Minuten – Dortmund überrollt Stuttgart

Bei seiner ersten Pressekonferenz als VfB-Trainer machte Markus Weinzierl deutlich, wie er mit Stuttgart spielen will – möglichst oft auf Mario Gomez, der dann das machen soll, was er am Besten kann respektive ausschließlich kann, wie Gomez nach seinem Doppelpack beim 3:3 in Freiburg augenzwinkernd bemerkte: knipsen. Wenn man einen Torjäger wie den 33-jährigen Gomez da vorn habe, müsse der auch genutzt, eingesetzt, mit möglichst vielen Bällen bedient und gefüttert werden, sagte Weinzierl.

Wer also auf eine innovative, noch nie dagewesene Spielphilosophie gehofft hatte, wurde doch einigermaßen enttäuscht von Weinzierl, und das war insofern seltsam, als dass der 43-Jährige noch acht Tage zuvor als TV-Experte seinem Ex-Club Schalke vorgeworfen hatte, er würde sich im Spielaufbau einzig und allein auf einen 35-jährigen Routinier verlassen: Naldo nämlich (worauf der Brasilianer erwiderte, Weinzierl solle die Klappe halten).

Frustrierender Einstand für Markus Weinzierl beim VfB Stuttgart. (Foto: dpa)

In jedem Fall war der Bayer, der im schicken Anzug coachte, nicht zu beneiden vor seinem Auftaktspiel gestern gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund. Spielmacher Daniel Didavi, potenziell der beste Gomez-Fütterer, fiel mit seiner Achillessehnenreizung wieder mal aus, immerhin hatte Weinzierl den Mut, in Nicolas Gonzalez einen zweiten Stürmer zu bringen. Dortmunds Coach Lucien Favre brachte seinen spanischen Torjäger Paco Alcacer erstmals von Anfang an – nach neun Toren in 200 Pflichtspielminuten zuletzt kein Wunder, links hinten setzte er aufgrund diverser Verletzter auf Achraf Hakimi. Diallo rutschte dafür neben Zagadou nach innen, der Ravensburger Ömer Toprak schmorte auf der Bank – wie Pulisic und Götze.

Strategie früh zunichte gemacht

Die Strategie Weinzierls, Dortmund früh zu stören mit einem 4-4-2, das offensiv zum 3-4-3 mutierte, wurde schon nach zwei Minuten durchkreuzt – durch eine Coproduktion der Dortmunder Mittelfeldasse. Jacob Bruun Larsen, im Vorjahr noch ohne Chance beim VfB unter Vertrag, passte zu Marco Reus, dessen Schuss wurde von Benjamin Pavard unglücklich abgefälscht und prallte Jadon Sancho vor die Füße, der zum 0:1 einschlenzte – wobei Insúa den Ball unglücklich abfälschte.

Stuttgart wirkte zwar nicht geschockt, brachte außer einem Gomez-Kopfball (8.) nach Ecke von Thommy und einem Gentner-Schlenzer, den Bürki mit der Hand über die Latte lenkte, aber nichts Zählbares zustande – und war bereits nach 25 Minuten chancenlos. Nach einem Traumkonter erzielte Reus nach formidablem Doppelpass mit Piszczek das 0:2 (23.) - Gonzalo Castro hatte im Mittelfeld nicht angegriffen. Und dann patzte auch noch Weltmeister Pavard, zum zweiten Mal, nur diesmal weit krasser: Der Franzose spielte einen Freistoß mitten hinein in zwei Dortmunder, Alcacer zog davon und überlupfte den bedauernswerten Zieler auf ästhetisch schönste – und demütigendste - Art. 0:3 nach 25 Minuten – es dürfte nicht viele VfB-Trainer geben, die schlechtere Starts hingelegt haben.

Überforderte Defensive

Von defensiver Kompaktheit, die Tayfun Korkut gepredigt hatte und die eigentlich auch Nachfolger Weinzierl im Sinn hatte, war keine Spur bei den Stuttgartern, die vom blitzschnellen Umschaltspiel der Dortmunder überfordert waren und zur Pause noch höher zurückliegen hätten können. Die VfB-Fans skandierten „Wir wollen euch kämpfen sehen“, doch da war die Messe schon gelesen vor den 58500 Zuschauern in der prall gefüllten Mercedes-Benz-Arena.

Weinzierl brachte Badstuber für den miserablen Castro, der schon bis dato in dieser Saison (wenn überhaupt) eher durch Alibi-Fußball aufgefallen war, und stellte auf ein 3-4-3 um, Favre ließ Maximilian Philipp für Alcacer spielen Immerhin: Der VfB kam jetzt auf, vergab aber binnen vier Minuten durch Gentner, Thommy und Ascacibar (48./50./52.) drei hundertprozentige Chancen. 9:2 führte er nach 70 Minuten in der Eckenstatistik, auch in den Punkten Ballbesitz, Torschüssen Zweikämpfe lag er vorn – in punkto modernem Überfallfußball aber war er eben hoffnungslos unterlegen. Das 0:4 – Philipp zog rechts davon und traf freistehend aus 20 Metern trocken ins lange Eck - bewies es nochmal (85.).

Dass Stuttgart trotz der Schlappe dank des 1:7 der Düsseldorfer in Frankfurt einen Platz gutmachte und nun 17. ist, dürfte kein Trost sein für den VfB – eher Galgenhumor des Fußballgotts. Vor den nächsten schweren Spielen in Hoffenheim und gegen Frankfurt ist nur eines sicher: Auf Weinzierl kommt viel Arbeit zu.