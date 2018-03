Kühnen benennt Davis-Cup-Team am 7. September

Stuttgart (dpa) - Davis-Cup-Teamchef Patrik Kühnen will vor der Benennung seiner Mannschaft für das Abstiegsspiel gegen Südafrika noch die Leistungen der deutschen Tennis-Herren bei den US Open abwarten.

„Es sind noch 14 Tage bis zur Nominierung. Das ist fair für alle“, sagte der 44-Jährige bei einer Pressekonferenz auf dem Stuttgarter Weissenhof, wo die Partie vom 17. bis 19. September stattfindet. Die genaue Aufstellung will Kühnen am 7. September festlegen. Der für die Partie wohl gesetzte Augsburger Philipp Kohlschreiber könne trotz seiner Schulterprobleme in der kommenden Woche voraussichtlich bei den US Open antreten, meinte Kühnen.