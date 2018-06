„Körpersprache wie ein toter Frosch“: Mario Basler rechnet mit Mesut Özil ab

Nach dem 0:1 gegen Mexiko steht die deutsche Nationalmannschaft bei vielen Experten in der Kritik. Auf einen Spieler haben sich viele Fans und ehemalige Profis eingeschossen: Mesut Özil.

In der ARD-Talkshow "Hart aber fair" setzte Mario Basler, früher ebenfalls Nationalspieler und mehrmaliger Deutscher Meister mit Bayern München, zum verbalen Rundumschlag an.

Team-Manager Oliver Bierhoff (l) tröstet Mesut Özil nach der Pleite gegen Mexiko. (Foto: Christian Charisius / DPA)

Die WM-Ausgabe des von Frank Plasberg moderierten Formats trug den Titel: „Der Ball rollt, noch ist alles drin: Viel Spaß mit der WM in Russland?“ Neben „Super-Mario“ diskutierten der TV-Kommentator Marcel Reif, der langjährige Trainer Christoph Daum sowie die frühere deutsche Nationalspielerin Célia Sasic über die WM in Russland.

Der Auftritt der deutschen Mannschaft gegen Mexiko wurde von den Gästen scharf kritisiert. Im Fokus, speziell von Basler: die Leistung von Mesut Özil. Basler drückte seine Meinung drastisch aus: „Özils Körpersprache ist die von einem toten Frosch“, so der frühere Nationalspieler. „Das ist jämmerlich! Seit Jahren spielt er nur Pässe auf fünf Meter. Als Mittelfeldspieler sollte er auch mal einen Zweikampf gewinnen!“

Für den weiteren Turnierverlauf skizzierte Basler einen düsteren Ausblick für die Mannschaft von Trainer Jogi Löw: „Es kann auch sein, dass wir nach der Vorrunde ausgeschieden sind.“

Auch ein anderer Leitwolf früherer Tage meldete sich nach dem Spiel zu Wort. Stefan Effenberg hat nach dem WM-Fehlstart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für das nächste Spiel gegen Schweden personelle Konsequenzen gefordert.

„Für Khedira sollte Ilkay Gündogan spielen. Er ist auch ein Taktgeber. Die Mannschaft braucht einfach gefährliche Bälle aus dem zentralen Raum in die Spitze - das hat gegen Mexiko komplett gefehlt“, sagte der Ex-Nationalspieler dem Internetportal t-online.de. In der Partie gegen Schweden am Samstag in Sotschi (17.00 Uhr) soll laut Effenberg zudem Marco Reus anstelle von Mesut Özil auflaufen.

„Ich konnte es schon nicht nachvollziehen, dass Reus gegen Mexiko nicht von Beginn an gespielt hat. Wenn es stimmt, was Reus nach dem Spiel gesagt hat, dass er erst in den ‚wichtigen Spielen‘ vorgesehen war, dann hat der Bundestrainer das völlig falsch eingeschätzt. Das wichtigste Spiel war nämlich das gegen den stärksten Gruppengegner: Mexiko“, meinte Effenberg. Bei einer weiteren Niederlage gegen Schweden droht das frühe WM-Aus.