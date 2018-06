Kölner Anthony Modeste beklagt „Scheißphase“

Mit deutlichen Worten hat Anthony Modeste seine 615 Minuten dauernde Torflaute kommentiert.

„Es ist eine Scheißphase“, sagte der französische Stürmer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln dem „kicker“. Seinen letzten von bislang sechs Treffern hatte der 27-Jährige zum 1:0 beim 3:0-Erfolg seines Vereins am 4. Oktober im Spiel bei Schalke 04 erzielt.

Dass er beim 0:1 am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg einen Foulelfmeter nicht nutzen konnte, nimmt den ehemaligen Hoffenheimer nicht extrem mit. „Klar: Wenn ich gegen Augsburg das Tor mache, gewinnen wir. Doch das ist nur Fußball. Wenn man sieht, was in Paris passiert ist - das ist eine Katastrophe“, erinnerte Modeste an die Terroranschläge vom 13. November in der französischen Hauptstadt.

Für Modeste ist zudem klar, dass er sich zutraut, erneut zu einem Strafstoß anzutreten: „Wenn es wieder einen Elfmeter gibt, schieße ich wieder. Warum nicht? Das ist kein Problem.“

