Köln wieder Spitzenreiter - Bochum trifft spät

Der 1. FC Köln ist zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Rheinländer feierten am Samstag einen 3:0 (0:0)-Erfolg beim SV Darmstadt 98.

Auch ohne Rückkehrer Anthony Modeste im Kader agierte Köln torgefährlich und erzielte allein in den vergangenen beiden Partien elf Tore. Der VfL Bochum bleibt in der Verfolgerrolle der Top-drei Teams in der Liga, durch zwei späte Tore von Tom Weilandt gegen Erzgebirge Aue gelang dem Tabellenvierten ein 2:1 (0:1)-Sieg. Holstein Kiel besiegte unterdessen den SV Sandhausen mit 2:1 (2:0) und bleibt im heimischen Stadion weiterhin unbesiegt.