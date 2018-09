Köln verliert Tabellenführung - Fürth nun Erster vor Bochum

Der 1. FC Köln hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga an die SpVgg Greuther Fürth verloren. Die Rheinländer verloren in einem turbulenten Spiel gegen Aufsteiger SC Paderborn mit 3:5 (1:1) und kassierten die ersten Saisonniederlage.

Der VfL Bochum ließ am 5. Spieltag im Duell der Ex-Bundesligisten dem FC Ingolstadt beim 6:0 (3:0) keine Chance und und sprang dank des Dreierpacks von Lukas Hinterseer auf den zweiten Platz hinter dem neuen Spitzenreiter Fürth, der bereits zuvor 4:1 gegen Holstein Kiel gewann. Außerdem feierte der FC Erzgebirge Aue beim 3:1 (2:1) gegen den FC St. Pauli den ersten Saisonsieg.