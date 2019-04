Köln verliert erneut: Also noch kein Aufstieg

Von Schwäbische Zeitung

Das Liebherr-Werk Ehingen hat den neuen Mobilkran LTM 1230-5.1 an den Kundentagen vergangenes Jahr in Ehingen präsentiert. Das Schweizer Unternehmen Christen war schnell von den Vorzügen des 230-Tonners mit seinem 75 Meter langen Teleskopausleger überzeugt und bestellte umgehend. Nun übernahm die Geschäftsleitung das erste Gerät des neuen Typs im Herstellerwerk an der Donau.

Mitglieder der dritten Generation der Gründerfamilie reisten vom Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz an die obere Donau, um den ersten LTM 1230-5.