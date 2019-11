Köln-Training ohne Kostüme

Ein großes grünes Kreuz in einer Kiste mit Bodenseeäpfeln – mit dieser Last am Frontlader seines Traktors startet am Sonntag Landwirt Dietmar Rist zur ersten Etappe einer Staffelfahrt. Schon in Sibratshaus übernimmt Thomas Burkhardt die Fracht, weiter geht es am Sonntag noch nach Ailingen.

Weitere Stationen der plakativen Fracht sollen Oberteuringen, Markdorf, Überlingen, Bodman, Konstanz und Stockach sein. Junge Landwirte aus Tettnang, Meckenbeuren und der Bodensee-Region unterstützen die Staffelfahrt.