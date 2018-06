Köln hofft im Abstiegs-Endspiel auf Podolski-Einsatz

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hofft im Abstiegs-Endspiel gegen Bayern München auf den Einsatz des zum FC Arsenal wechselnden Lukas Podolski. „Die Entscheidung wird am Morgen des Spieltags fallen“, kündigte FC-Interimscoach Frank Schaefer an.

Torjäger Podolski musste am Donnerstag wegen einer Magen-Darm-Verstimmung auf das Training verzichten. „Dieses Spiel hat Pokalcharakter. Da schaut man nicht nach hinten oder vorn“, sagte Schaefer zum Fernduell mit Hertha BSC. Die Berliner haben bei 28 Zählern zwei Punkte weniger als der Tabellen-16. Köln und können mit einem Sieg gegen 1899 Hoffenheim und den ehemaligen Coach Markus Babbel noch an der Schaefer-Elf vorbeiziehen.

In diesem Fall reicht dem FC gegen den Champions-League-Finalisten aus München wegen der schlechteren Tordifferenz im Vergleich mit Hertha BSC auch ein Unentschieden nicht zum Klassenverbleib. Ein Hertha-Remis oder eine Niederlage gegen Hoffenheim sichert den Kölner zumindest den Relegationsplatz. Schaefer: „Der Vorteil liegt bei uns.“ Nutzt Köln diesen nicht, droht der fünfte Erstligaabstieg.

„Es kommt auf die 90 Minuten am Samstag an. Die Mannschaft hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in einem solchen Spiel etwas bewegen kann“, ergänzte Schaefer. Angreifer Odise Roshi fällt wegen einer Verletzung des Sprunggelenks aus. Bei Christian Clemens, der an Knieproblemen laboriert, stehen die Einsatzchancen laut Schaefer 50:50.