Kölliker schreibt AHL-Profis für Eishockey-WM ab

Stockholm (dpa) - Eishockey-Bundestrainer Jakob Kölliker hat die Hoffnung auf weitere Nordamerika-Verstärkung endgültig aufgegeben und Daniel Pietta und Sinan Akdag für die restlichen WM-Spiele nachgemeldet.

Wenige Stunden vor dem zweiten WM-Spiel Deutschlands gegen Lettland in Stockholm bekamen die beiden Krefelder die verbleibenden Kaderplätze für Feldspieler. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit.

Kölliker reagierte damit auf den Sieg der Toronto Marlis in den Playoffs der nordamerikanischen AHL in der Nacht zum Sonntag gegen Abbotsford. Der Bundestrainer hatte zuvor in Erwägung gezogen, den Marlis-Spielern Korbinian Holzer und Marcel Müller im Fall einer Niederlage die bis Sonntag freien Kaderplätze frei zu halten.

Durch den 4:1-Sieg gegen Abbotsford, zu dem Müller ein Tor beisteuerte, führt Toronto nun 2:1 in der Serie. Zwar können die Marlis immer noch ausscheiden. „Jetzt dauert die Serie aber ja eh länger. Das hat dann gegen Ende der WM keinen Zweck mehr“, sagte der Bundestrainer aus der Schweiz. Der einzige Spieler, der nun immer noch nicht lizenziert ist, ist Reserve-Torhüter Dimitri Pätzold (Hannover).