Kämpferische Leistung: VfB Stuttgart schlägt Mönchengladbach

Traumeinstand für Nico Willig. 1:0 (0:0) gewinnt der Interimstrainer zum Start seiner Zeit bei den Profis des VfB Stuttgart gegen Borussia Münchengladbach. Der VfB hat somit zumindest die Verfolger im Abstiegsrennen der Bundesliga auf Abstand gehalten, hatte doch der Tabellenletzte Hannover 96 schon nachmittags gegen Mainz gewonnen. Zumindest das Minimalziel des Relegationsplatzes ist damit wieder halbwegs sicher für den VfB. So dürften es sich die Verantwortlichen um Sportvorstand Thomas Hitzlsperger vorgestellt haben, als sie den Balinger Willig zum Nachfolger von Markus Weinzierl bestimmten und von den A-Junioren zu den Profis beförderten.

„Am Ende war es eine Moral-Geschichte. Nach dem 6:0 in Augsburg musste etwas passieren und mit dem Trainerwechsel ist etwas passiert. Der Trainer hat es geschafft, uns Mut zu geben“, sagte Andreas Beck, der als Kapitän voranging und vor allem Trainer Willig lobte.

Der Trainer hat es geschafft, uns Mut zu geben. Andreas Beck

Dieser hatte direkt kräftig die Aufstellung dureinandergewirbelt. Anastasios Donis rückte in die Offensive, außerdem Borna Sosa, der seit der Winterpause nur bei den Amateuren trainieren durfte. Für Mario Gomez oder Alexander Esswein blieb da zum Beginn kein Platz. Die Stuttgarter gingen diesmal mit mehr Elan und Mut in die Zweikämpfe. Eine klare Verbesserung zum 0:6 in Augsburg die Woche zuvor. Schlechter wäre aber auch schwer möglich gewesen. Doch schien zumindest das klare Offensivkonzept von Willig zu greifen.

Fans schnell wieder versöhnt

Dabei hätten die Gäste schon in der vierten Minute führen müssen. Alassane Plea war es, der mit zwei weiteren Gladbachern plötzlich völlig frei vor Ron-Robert Zieler stand. Doch behielt der Torwart in seinem 250. Bundesligaspiel die nerven und parierte Pleas eigensinnigen Versuch. Von nun an war es ein munteres Spielchen. Chancen auf beiden Seiten, die Stuttgarter suchten die schnellen Wege nach vorn, glänzten mit Rudel-Freistoßvariationen (27.) und einer Portion Härte. Die VfB-Anhänger konnten jedoch froh sein, dass sie ihre Mannschaft über längere Zeit vollzählig erleben durften. Schon in der 17. Minute war Sosa mit der gelben Karte gut bedient.

Verdient euch diese Kurve, war auf einem Banner zu lesen

Allgemein war die Geduld der Fans nach den blamablen vorangegangenen Auftritten erschöpft. Und so schwieg die Canstatter Kurve wie angekündigt zunächst weitgehend. „Verdient euch diese Kurve“, war auf einem Banner zu lesen. Schon nach 20 Minuten hatten die Profis sich die Unterstützung wohl verdient – jedenfalls wurde es wieder laut im Block. Vollends zur Explosion auf dem Weg zum puren Glück brachte die Stuttgarter dann ausgerechnet Donis (56.), der in den beiden früheren Trainern Weinzierl und Tayfun Korkut nicht gerade die größten Förderer als Übungsleiter hatte.

„Tor ist Tor, Jubel ist Jubel“

Nach einem langen Ball von Dennis Aogo in die Spitze verlängerte Gladbachs Nico Elvedi die Kugel unabsichtlich in den Lauf von Donis. Dieser versenkt die Kugel trocken an Yann Sommer vorbei in der linken Torecke und entfesselt so einen Jubelsturm der Anhänger. Auch sein Trainer jubelte ausgelassen. „Tor ist Tor und Jubel ist Jubel“, sagte Willig anschließend auf die Frage, ob sich Tore als Profitrainer anders anfühlen würden, als bei den Junioren.

Mehr entdecken: Willig für sechs Spiele

Als die Stuttgarter Spieler dann mit den Fans in der Kurve das Tor feierten, schien die Welt am Wasen wieder in Ordnung, doch blieben nach den jüngsten Enttäuschungen die Restzweifel. Lange, sehr lange, doch dann pfiff Schiedsrichter Bastian Dankert in der 94. Minute ab. Sieg. Ein erstes Aufatmen – nicht nur für Nico Willig, sondern für den gesamten VfB Stuttgart. „Wir sind überglücklich und ich bin überrascht, wie schnell der Optimismus zurück ist. Wir bleiben jetzt aber bescheiden, aber wenn wir so weitermachen, haben wir eine gute Zukunft vor uns“, sagte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger.