Juve-Zukunft von Pirlo und Buffon weiter unklar

Auf der Bundesstraße 30 bei Unteressendorf ist am Mittwochabend ein Gefahrgut-Lastzug in Brand geraten. Dabei explodierten die 23 Tonnen Bauschaum, die der Lkw in Sprühdosen geladen hatte. Die B30 ist auf Höhe Unteressendorf in beide Richtungen voll gesperrt.

Die schwarze Rauchfahne an der Unfallstelle war am frühen Abend kilometerweit zu sehen. Am Unfallort selbst, einem Parkplatz neben der B30 bei Unteressendorf, stand der polnische Lastzug lichterloh in Flammen.