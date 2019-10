Justin Thomas gewinnt Golfturnier in Südkorea

Von Veronika Renkenberger

Drinnen im Tierzelt der Oberschwabenschau malmen Sonne, Vroni, Belinda und Emmi auf ihrem Futter herum. Draußen hinter der Halle kümmert sich Norbert Marschall um die Folgen.

Der Landwirt aus Fidazhofen kommt alle paar Tage aufs Messegelände, um die Güllegrube zu leeren. Alles, was die Messekühe an den neun Tagen so von sich geben, landet in Fidazhofen.

Der Hinterausgang der Halle 10 trennt die beiden Welten. Drinnen im Tierzelt tragen die Landwirte ein gutes Hemd und inspizieren die Angebote an den Messeständen: ...