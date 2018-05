Jugendcoach Holger Seitz neuer Trainer der Bayern-Amateure

Einige Bewohnerinnen und Bewohner der LEA Ellwangen wollen am Mittwoch, 9. Mai, von 12 bis 18 Uhr mit einer Mahnwache auf dem Marktplatz und um 18 Uhr mit einer Demo ihre Sicht der Dinge zur missglückten Abschiebung am Montag, 30. April, und zur Polizeirazzia am Donnerstag, 3. Mai, darstellen. Diese Information hat die Aktion Bleiberecht Freiburg an die Redaktion geschickt.

Viele Bewohner seien durch den „bürgerkriegsähnlichen Polizeieinsatz“ tief verunsichert, heißt es in der Pressemeldung.