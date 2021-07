Judoka Scoccimarro verliert im Viertelfinale

Judoka Giovanna Scoccimarro ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Viertelfinale gescheitert, hat aber über die Hoffnungsrunde noch die Chance auf eine Bronze-Medaille.

Die 23-Jährige aus Wolfsburg unterlag in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm in der Runde der besten acht der Japanerin Chizuru Arai. Damit kämpft sie am späten Nachmittag (Ortszeit) gegen Elisavet Teltsidou aus Griechenland um den Einzug in den Bronze-Kampf und damit die Chance auf die erste Medaille für das Team des Deutschen Judo-Bundes (DJB). Zuvor hatte sich die Weltranglisten-Neunte mit zwei Siegen bei ihrer Olympia-Premiere ins Viertelfinale gekämpft.

In der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm zog Eduard Trippel ins Viertelfinale ein. Der 24-Jährige aus Rüsselsheim setzte sich im Achtelfinale nach nur 17 Sekunden durch Ippon gegen den Südkoreaner Gwak Donghan durch. Er kämpft nun im Nippon Budokan in Tokio in der Runde der besten Acht gegen Krisztian Toth aus Ungarn um den ersten Halbfinal-Einzug für den DJB in Tokio. Zuvor hatte Trippel durch Waza-ari seinen Auftaktkampf gegen den Serben Nemanja Majdov gewonnen, der in der Weltrangliste neun Ränge vor ihm platziert ist.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-570337/2

