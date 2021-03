Jovic schließt Verbleib in Frankfurt nicht aus

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Am Samstagvormittag ist in Ellwangen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße 22 ausgebrochen. Gegen 10.35 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein, um kurz vor 11 Uhr war der Brand bereits unter Kontrolle. Verletzt wurde Stand 11 Uhr niemand, die betreffende Wohnung ist laut Polizei unbewohnbar. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.