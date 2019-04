Jordan lobt Golfstar Woods: „Das größte Comeback“

Basketball-Legende Michael Jordan hat den fünften Triumph von Golf-Superstar Tiger Woods beim Masters noch über seine eigene Rückkehr gestellt.

„Für mich war es das größte Comeback, das ich je gesehen habe“, sagte der 56-jährige Jordan dem US-Internetportal „The Athletic“. „Ich war zwei Jahre raus, um Baseball zu spielen, aber das ist damit nicht vergleichbar.“

Woods hatte 14 Jahre nach seinem bislang letzten Erfolg und einer langen Leidenszeit am vergangenen Sonntag im Augusta National Golf Club den 15. Major-Sieg seiner Karriere gefeiert. Der langjährige Weltranglisten-Erste musste zwischen 2009 und 2017 eine schwierige Zeit unter anderem mit seiner Scheidung, Knie- und Rückenoperationen sowie einer Festnahme wegen Drogenmissbrauchs durchstehen.

Auch Jordan hatte damals an einer erfolgreichen Woods-Rückkehr gezweifelt. „Niemand hatte erwartet, dass er so wie jetzt zurückkommt. Er war wahrscheinlich der einzige, der daran geglaubt hat. Für mich ist das eine riesige Leistung“, meinte Jordan, der nach knapp zwei Jahren Pause nochmals drei weitere Titel in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mit den Chicago Bulls gewinnen konnte.

Bericht bei The Athletic (Bezahlschranke)