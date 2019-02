Joni Myllykoski ist Standby-Goalie der Towerstars

Mehrere hundert Menschen haben am späten Donnerstagnachmittag vor dem Ravensburger Lederhaus getanzt, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren. Jugendliche, Männer und Frauen nahmen an dem Flashmob zum Song „break the chain“ (zu deutsch: „Sprenge die Ketten“) teil. Die Aktion mit dem Titel „One Billion Rising“ („Eine Milliarde erhebt sich“) fand am selben Tag an Orten auf der ganzen Welt statt, um auf seelische und körperliche Gewalt aufmerksam zu machen und diese anzuprangern.