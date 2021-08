Johannes Eggestein vor Wechsel von Bremen nach Antwerpen

Der frühere U21-Nationalspieler Johannes Eggestein vom Fußball-Zweitligisten Werder Bremen steht vor einem Wechsel zum belgischen Erstligisten Royal Antwerpen.

Nach Informationen des Multimediaportals „deichstube.de“ deutet sich bei den Verhandlungen der beiden Clubs eine Einigung an. Die finanziell stark angeschlagenen Bremer erhoffen sich von dem Transfer des 23-Jährigen zum Europa-League-Teilnehmer eine Einnahme in Millionenhöhe.

Der jüngere Bruder von Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein steht noch bis zum 30. Juni 2022 an der Weser unter Vertrag. In den Planungen von Trainer Markus Anfang spielt er jedoch kaum eine Rolle. Im Bremer System sei kein Platz für den Angreifer, sagten Anfang und Sportchef Frank Baumann. Bereits in der vergangenen Saison spielte Eggestein auf Leihbasis beim österreichischen Erstligisten Linzer ASK und kam in 28 Einsätzen auf zwölf Treffer.

