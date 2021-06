Jogis Jungs widerlegen ein dummes Klischee

Serge Gnabry liest während dieser EM den Krimi „Verdammnis“, einen Bestseller von Star-Autor Stieg Larsson (†50). Auch mit einer Biografie von Martin Luther hat sich der Bayern-Profi schon die Zeit vertrieben.

Sein dicker Kumpel Joshua Kimmich liest „ganz gerne die Bücher von Harlan Coben, da gibt es einige gute. Auch ein paar Bücher von Sebastian Fitzek kann ich empfehlen.“

Leon Goretzka twitterte letzten Dezember nach einem Treffen mit der jüdischen KZ-Überlebenden Margot Friedländer: „Alle, die mehr über Frau Friedländer erfahren möchten, denen empfehle ich ihr Buch 'Versuche, dein Leben zu machen'.“

Thomas Müller („Ich war keine ausgesprochene Leseratte“) verschlingt als Züchter nicht nur Pferde-Zeitschriften, sondern will Kinder zum Lesen bewegen und hat als Kinderbuch-Autor bereits drei Werke veröffentlicht. „Mein Weg zum Fußballprofi“, „Mein Weg zum Traumverein“ und „Mein Weg in die Startelf“ - letzteres ist vielleicht hilfreich für so manchen Bankdrücker im DFB-Kader.

Es ist also keineswegs der Fall, dass Fußballer nur die Bedienungsanleitung von Konsolen und ihre eigenen Verträge lesen. Oder sich selbst in Goldene Bücher eintragen. Kopfarbeit hält auch den Körper fit.

EM-Reporter Patrick Strasser berichtet täglich in seiner Kolumne „Reingegrätscht“ mit einem zwinkernden Auge von der Fußball-Europameisterschaft.