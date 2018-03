Jicha will Chefcoach beim THW Kiel werden

Von Michael Panzram

Die Ravensburg Towerstars haben am Freitagabend zusammen mit ihren Fans die DEL-2-Saison abgeschlossen – reichlich Emotionen inklusive. Etwa 100 Minuten dauerte die kontroverse Aussprache, dann gab Geschäftsführer Rainer Schan weitere Namen von Spielern bekannt, die auch in der kommenden Saison in Ravensburg spielen werden. Bei einem steht überraschend fest, dass er keinen neuen Vertrag bekommt und den Verein verlassen muss: der „ewige Towerstar“ Lukas Slavetinsky.