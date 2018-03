„Jetzt ist Tonga-Party-Time“

Der Pfullendorfer Skilanglauftrainer Thomas Jacob hat Pita Taufatofua aus Tonga zu dessen zweiten Olympischen Spielen geführt. In Rio 2016 vertrat der heute 34-jährige Taufatofua den südpazifischen Inselstaat im Taekwondo, am Freitag kam er nach 15 Freistil-Kilometern als 114. ins Ziel. „Bollestolz“ war Thomas Jacob danach. Joachim Lindinger hat mit dem 53-Jährigen, im Alltag Malermeister, gesprochen.

Herr Jacob, Olympia 2018 – wie haben Sie’s erlebt?

Ich denk’, fürs ganze Team war die Eröffnungsfeier ein großer emotio-naler Höhepunkt. Ich hab’ immer gesagt, das ist Pitas zweite Disziplin. Das war ihm schon auch wichtig, dass das entsprechend zelebriert wird.

... mit nacktem Oberkörper. Bei Winterspielen. Da muss man als Trainer wohl kräftig schlucken?

Es hatte, Gott sei Dank, nur minus zwei Grad. Wir waren vorher in einem beheizten Zelt, er hatte seine Klamotten an bis 30 Sekunden vor dem Einlaufen. Danach waren das weniger als sechs, sieben Minuten. Und in der Hinsicht ist er nicht zu stoppen. Natürlich war ich nicht begeistert. Aber ich kenn’ ihn jetzt schon einige Zeit und ich hab’ ihn noch gar nie mit Erkältungen erlebt. Er hat auch eine gute Konstitution.

Die hat’s wohl auch gebraucht in den Tagen danach?

Ja. Sonntags konnten wir dann vernünftig trainieren. Wir haben vorher natürlich auch jeden Tag was gemacht, das muss man dazu sagen: Wir mussten die Strecke kennenlernen, wir haben Material getestet, Ski und Wachs. Wir sind mit ihm die schwierigen Stellen durchgegangen. Wir hatten dann auch noch viele Medientermine, da hab’ ich aber dann auch mal den Riegel davorgeschoben. Er braucht auch seine Ruhe und seine freie Zeit.

Und jetzt, heute, der Wettkampf. Einer sollte hinter Pita Taufatofua bleiben, zwei waren’s am Ende. Ziel erreicht?

Locker (lacht). Locker erreicht. Ankommen war’s erste Ziel, durchkommen. Er ist ein Coconut-Fighter, und die geben niemals auf. Er hat ein richtig gutes Rennen gemacht, gleichmäßige Pace, die Geschwindigkeit immer sauber gehalten. Wir haben das noch mal geübt, heute Morgen im Stadion, dass er sich nicht von den Zuschauern anstecken lässt, wenn die schreien. Es muss immer gleichmäßig sein, das war wichtig.

Ihre Gefühlslage jetzt?

Bollestolz.

Und wie geht’s weiter, wie lang sind Sie noch hier?

Ich flieg’ am Sonntag um 0.15 Uhr ab Seoul wieder zurück – zurück in mein normales Leben. Und der Plan ist eigentlich schon, dass wir bis Seefeld, bis zur Nordischen WM 2019, mal zunächst zusammen weitermachen. Da muss man sich auch noch mal zusammensetzen: Was für Ziele hat er? Aber jetzt ist erst einmal Tonga-Party-Time, das können Sie sich denken.