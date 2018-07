Jerome Boateng: Vom Talent zum Juwel

Hamburg (dpa) - Jerome Boateng ist wie ein Roh-Diamant - wertvoll, aber noch nicht geschliffen. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler des Hamburger SV ist auf dem besten Weg, zum funkelnden Edelstein zu werden. U 21-Europameister ist er bereits und bei Joachim Löw hat er den Fuß in der Tür.

Zweimal durfte der 1,92-Meter- Schlacks schon mit der A-Nationalmannschaft auflaufen. „Das macht mich schon stolz. Da möchte ich Stammspieler werden“, beteuert der gebürtige Berliner.

Beim HSV hat er das als Leistungsträger bereits geschafft. Daran ändert auch die Disziplinar-Maßnahme am Vortag des Europa-League-Spiels gegen Rapid Wien nichts. Trainer Bruno Labbadia rief den Verteidiger während der Übungseinheit zu sich, ermahnte ihn und schickte ihn vorzeitig in die Kabine. „Wir haben ein sehr wichtiges Spiel vor uns. Jerome war nicht konzentriert dabei. Das hat mir nicht gefallen. Ich erwarte eine andere Haltung von ihm“, lautet die Kritik des Trainers an seinem Musterschüler.

Eskapaden, mit denen sein Halbbruder Kevin-Prince Boateng bisweilen von sich reden macht, sind Jerome Boateng jedoch fremd. Er tritt meist zurückhaltend, bescheiden, geradezu schüchtern auf. Doch er muss auch kein Marktschreier sein, wenn er bekennt: „Ich will mehr Verantwortung übernehmen.“ Durch seinen kometenhaften Aufstieg in die Nationalelf hat sich Boateng auch beim HSV einen höheren Stellenwert erkämpft. „Der Respekt ist da“, meint der Verteidiger, der am liebsten auf der zentralen Position in der Viererkette spielt.

Dass er, dem bei der U 21-EM nahezu fehlerfreies Spiel mit einem Minimum an Fouls attestiert wurde, ausgerechnet in seinem ersten Länderspiel bei den „Großen“ mit Gelb-Rot vom Platz flog, wurmt den Sohn einer Deutschen und eines Ghanaers ungemein. Löw übte Nachsehen („Da hat er einen Fehler gemacht, daraus wird er lernen“) und adelte Boateng mit den Worten: „Er ist ein Spieler, der ab jetzt zum Kader zählt.“

Auch zum HSV-Kader soll Boateng möglichst lange gehören. Damit das so ist, wollen Clubchef Bernd Hoffmann und der Profi in der Winterpause über eine vorzeitige Vertragsverlängerung verhandeln. Bis 2012 läuft der aktuelle Kontrakt, der HSV will den hoch talentierten Verteidiger aber langfristig an sich binden. Kein Wunder, wurden doch schon Begehrlichkeiten aus nah und fern laut. Der VfL Wolfsburg, der FC Arsenal aus London und Juventus Turin sollen schon bei Berater Jörg Neubauer nachgefragt haben.

Folglich muss der HSV wesentlich tiefer in die Tasche greifen, um seinen Allround-Profi - Boateng hat schon Innen-, Rechts- und Linksverteidiger sowie „Sechser“ vor der Abwehr gespielt - zu halten. Das derzeitige Salär von rund einer Million Euro könnte, so wird gemunkelt, auf rund drei Millionen Euro anwachsen. „Es gibt viele tolle Städte. Aber in Hamburg gefällt es mir gut. Ich sehe keinen Grund, warum ich woanders spielen sollte“, sagt Boateng.