Japaner Hashimoto gewinnt am Reck zweites Turn-Gold in Tokio

Mehrkampf-Olympiasieger Daiki Hashimoto hat zum Abschluss der Turn-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio seine zweite Goldmedaille gewonnen.

Der Japaner gewann am Dienstag im Ariake Gymnastics Center die Entscheidung am Reck mit 15,066 Punkten und ist damit Nachfolger des Deutschen Fabian Hambüchen. Zweiter wurde der ehemalige Reck-Weltmeister Tin Srbic aus Kroatien mit 14,900 Zählern. Die Bronzemedaille sicherte sich Nikita Nagorni vom Team des Russischen Olympischen Komitees mit 14,533 Punkten. In Tokio hatten sich deutsche Turner nicht für das Finale der besten Acht qualifiziert.

