Jahn Regensburg leiht Föhrenbach aus

Der SSV Jahn Regensburg hat Abwehrspieler Jonas Föhrenbach vom SC Freiburg auf Leihbasis verpflichtet. Der 22-Jährige unterzeichnete einen Einjahresvertrag, wie der Verein aus der 2. Fußball-Bundesliga bekanntgab.

Föhrenbach war in der vergangenen Saison bereits von Freiburg an den Karlsruher SC verliehen. Ein Jahr zuvor hatte er für die Breisgauer drei Spiele in der Bundesliga bestritten. Föhrenbach sei „technisch und taktisch sehr gut ausgebildet, zudem für sein Alter schon beachtlich konstant in seinen Leistungen“, sagte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller.

