Jérôme Boateng: „Bei einem Wechsel muss schon alles passen“

„Leck mich am Arsch“: Ist das eine ganz gewöhnliche Floskel? Oder ist es strafbar, sich gegenüber anderen so auszudrücken? Und wie ist es in Baden? Könnte es dort, wie in Schwaben und in Bayern, sogar als eine gängige Formel gelten, um ein Gespräch zu beenden? Zu dieser Frage sollte das Amtsgericht Überlingen am Dienstag ein Urteil fällen, doch zu dieser Grundsatzentscheidung kam es überhaupt nicht. Stattdessen appellierte Richter Jürgen Kragler an beide Seiten, den Streit beizulegen und sich gegenseitig zu entschuldigen.