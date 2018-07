Jäger starker 13. bei Turnier in Potomac

Von Deutsche Presse-Agentur und Patrick Strasser

So langsam, nach und nach, tauchen sie wieder auf, die gedemütigten Nationalspieler. Toni Kroos etwa, der nach dem WM-Aus am Freitag mit seiner Familie den Kölner Zoo besuchte. Mit seiner Frau Jessica Farber und den zwei Kindern hat der Mittelfeldspieler von Real Madrid in der Domstadt einen Zweitwohnsitz.

Ilkay Gündogan nutzte soziale Netzwerke, um sich zurückzumelden. „Wir sind alle immer noch sehr enttäuscht. Wir hatten große Pläne, aber wir sind gescheitert“, schrieb der 27-Jährige auf seinen Profilen und versicherte ...