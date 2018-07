Iverson macht weiter: Wechsel nach Philadelphia

Philadelphia (dpa) - Allen Iverson setzt seine Karriere in der NBA nun doch fort. Der 34-Jährige kehrt zu den Philadelphia 76ers zurück.

Drei Wochen nach seiner Flucht von den Memphis Grizzlies einigte sich der als Exzentriker bekannte Basketball-Star mit seinem Ex-Club auf einen Vertrag für die laufende Saison. „Allen war der beste verfügbare Spieler, den wir bekommen konnten“, sagte Philadelphias Präsident Ed Stefanski. Iverson soll am kommenden Montag gegen die Denver Nuggets sein Debüt für die 76ers geben, die in der Eastern Conference derzeit den 13. und damit drittletzten Rang belegen. Er ersetzt Lou Williams, der wegen einer Verletzung acht Wochen ausfällt.

Iverson hatte am 10. September einen Einjahresvertrag in Memphis unterschrieben, wegen einer Oberschenkelverletzung aber die gesamte Vorbereitung und die ersten drei Punktspiele verpasst. Anschließend kam der als extrem schwierig geltende Ausnahmeakteur bei drei Auswärts-Niederlagen lediglich als Einwechselspieler zum Zug. Er verließ daraufhin am 7. November das Team, um sich „um persönliche Dinge zu kümmern“, wie er damals betonte.

In der vergangenen Woche hatte es Gerüchte gegeben, der wertvollste Spieler (MVP) des Jahres 2001 würde seine Karriere beenden. Nun entschied sich der zehnmalige All-Star, doch seine Karriere in bekannter Umgebung fortzusetzen. Iverson hatte 2001 die 76ers in das NBA-Finale gegen die Los Angeles Lakers geführt.