Italiens Fußball-Verbandschef: Juve-Aus in Serie A möglich

Am Sonntagnachmittag ist ein Kleinflugzeug über Kempten in Turbulenzen geraten und musste notlanden – und das mitten auf dem Öschlesee bei Sulzberg. Laut Polizeipräsidium Kempten habe der Pilot aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Flugzeug mit drei Insassen verloren und leitete absichtlich die Notlandung auf dem See ein.

„Das war eine Flugzeuglandung wie die bekannte auf dem Hudson River“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Kempten auf Nachfrage.