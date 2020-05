Isolation zwecklos?

Junge Menschen zwei Monate lang einzusperren respektive zu hoffen, dass sie sich freiwillig an eine Selbst-Quarantäne halten, ist in der Geschichte der Menschheit wohl ein einzigartiges Experiment. Die Deutsche Fußball Liga will es trotzdem wagen - und hat vor ihrem Abenteuer „Neustart der Corona-Saison 2019/20“ am Montag kräftig einen Satz vor den Bug bekommen. Der Berliner Stürmer Salomon Kalou, immerhin schon 34, machte im Endeffekt alles falsch, was ein Arbeitnehmer in diesen Pandemietagen so falsch machen kann. Und: Kalou gab es auch noch öffentlich kund – womöglich sogar absichtlich, denn so rebellisch kann ein Mensch eigentlich gar nicht sein –, und dürfte deswegen nicht mehr so oft in der Bundesliga spielen.

Ob Hertha bei einem Neustart mitmachen darf? Nun, dem Club respektive etlichen am Video Beteiligten darf man raten, sich künftig nicht nur in Isolation zu begeben, sondern auch in Klausur. Halten wir uns etwa für etwas Besseres in der Hauptstadt?

Es gibt offensichtlich immer noch Homo sapiens auf dieser Welt, die die Pandemie nicht ernst nehmen, und man darf annehmen, dass etliche Clubs in der Bundesliga solche Exemplare in ihren Reihen haben. Dass vor allem junge Menschen dazu neigen, sich zu treffen, zu feiern, sehr nahe Herdentiere zu sein, dürfte die DFL nun vor ein riesiges Problem stellen: Wie kontrolliere ich die Spieler? Für normale Menschen sind dafür im Land Polizisten zuständig, oder werden die Stars aus München und Dortmund bald von Drohnen begleitet? Liga und Politik müssen am Mittwoch Antworten geben, nur eines sollten sie dabei nicht tun: Beschwichtigen oder Maulkörbe verteilen, wie sie die DFL gegen die Clubs verhängte oder der 1. FC Köln gegen den ehrlichen Belgier Verstraete. Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht.