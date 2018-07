Iserlohner DEL-Star Hock vor Jubiläum

Iserlohn (dpa) - Der „Eishockey-Gott“ vom Iserlohner Seilersee ist einer der wenigen deutschen DEL-Stars - obwohl Robert Hock den internationalen Durchbruch in seiner fast zwei Jahrzehnte dauernden Karriere nicht geschafft hat.

Vor seinem 700. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in Wolfsburg geht der 36-Jährige damit gelassen um. „Gesund zu sein und noch gebraucht zu werden, ist das schönste Geschenk zu diesem besonderen Jubiläum“, sagt der Roosters-Stürmer. Mit momentan 204 Toren und 419 Vorlagen ist der beste Scorer in der 15-jährigen DEL-Geschichte - vor allen Ausländern.

Doch mit gerade einmal 23 Nationalmannschafts-Einsätzen steht einer der besten deutschen Spieler nur auf Platz 254 in der ewigen Bestenliste des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Zuletzt berief ihn Bundestrainer Uwe Krupp während der WM-Vorbereitung 2008 ins deutsche Team. Die Geburt seines dritten Kindes, aber auch unterschiedliche Eishockey-Philosophien ließen den vermutlich letzten Versuch in der DEB-Auswahl schnell misslingen.

Geboren in der ehemaligen Tschechoslowakei, hat Hock im Sauerland seine zweite Heimat gefunden. Den Low-Budget-Club führte er als Kapitän zur ersten Playoff-Teilnahme der Teamgeschichte und wurde ganz nebenbei in den vergangenen beiden Jahren Topscorer der DEL. „Iserlohn, das alles ist weit mehr als ein weiterer Club auf meiner Liste“, sagt Hock, der als zwölfter Spieler der DEL-Geschichte die Marke von 700 Spielen erreicht. Die Liste der „Dauerbrenner“ führt der Kölner Andreas Renz mit derzeit 859 Einsätzen an.

Hocks Lust auf Punkt- und Torrekorde ist jedoch dahin, Ziele definiert der Familienvater inzwischen anders. Die Roosters regelmäßig unter den Playoff-Teams der DEL zu sehen, ist sein Ansporn. „Außerdem will ich Michael Wolf dabei helfen, seinen Traum von den Olympischen Spielen in Vancouver zu erleben“, betont der Mittelstürmer, der in dieser Saison acht Tore schoss und 22 Vorlagen gab. Wolf und Hock bilden seit Jahren eines der gefährlichsten Angriffsduos der Liga, sind aber auch privat Freunde geworden.

Hock wird gerne nachgesagt, er hätte keine Defensivqualitäten. In seinem Team beweist er das Gegenteil. „Robert hat sein Spiel verändert. Er wagt manchmal sogar einen Check“, erklärt der Iserlohner Manager Karsten Mende und lacht. Er bemüht sich, den auslaufenden Vertrag mit seinem Topmann zu verlängern. Wie lange Hock selbst noch auf dem Eis stehen will ist offen. In den USA spielt Verteidiger Chris Chelios sogar noch mit 47. „Da habe ja noch ein paar Jahre“, meint Hock. Zumindest die Marke von 750 DEL-Spielen würde er gern noch erreichen.