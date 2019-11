Iron Maiden wird Trikot-Sponsor bei West Ham United

Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden („Fear Of The Dark“) wird Trikot-Sponsor beim Londoner Fußballverein West Ham United. Das gaben die Rocker und der Tabellen-17. der Premier League bekannt.

Das Bandlogo von Iron Maiden wird auf einem ab Dienstag erhältlichen Heimtrikot zu sehen sein, das der Verein unter dem Motto „Die With Your Boots On“ - benannt nach dem gleichnamigen Song von Iron Maiden - herausbringt. Ob die Fußballspieler das Spezialtrikot auch selbst tragen werden, war zunächst nicht bekannt.

Iron Maiden stammen wie die Hammers aus dem Osten Londons. Bandgründer und -bassist Steve Harris ist als großer Fan des Clubs bekannt und trägt bei seinen Konzerten seit Jahrzehnten regelmäßig West-Ham-Utensilien auf der Bühne. „Ich habe West Ham gegen Newcastle spielen sehen, als ich neun Jahre alt war und mein Kumpel zehn“, erinnerte sich Harris auf der Clubwebsite an den Beginn seiner Begeisterung in den 60er Jahren. „Sie haben 4:3 gewonnen und das war's. Ich war süchtig.“

Der fußballbegeisterte Harris stand sogar selbst vor einer Karriere als Fußballer. Als Teenager spielte er in der West-Ham-Jugend, entschied sich dann aber doch für die Musik. „Es war großartig, aber 14 war das falsche Alter dafür“, sagte er im Interview des Musikmagazins „Kerrang!“, „denn alles, was ich wollte, war, ein paar Bier zu trinken und Mädels kennenzulernen, was nicht zum Fußballspielen passt. Die wollen, dass du früh ins Bett gehst und sowas.“

Meldung West Ham United

Mitteilung Iron Maiden