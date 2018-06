Irland wendet Fehlstart ab - 2:1 gegen Kasachstan

Astana (dpa) - Giovanni Trapattonis Iren haben einen Fehlstart in der deutschen WM-Qualifikationsgruppe C gerade noch abgewendet. In Kasachstan gewannen die „Boys in Green“ nach einer über weite Strecken dürftigen Vorstellung dank zweier Tore in den Schlussminuten noch mit 2:1 (0:1).

Einen Freistoß von Greuther Fürths Bundesligaprofi Heinrich Schmidtgal hatte Kairat Nurdauletov (37. Minute) zur verdienten Führung für die Nummer 142 der FIFA-Weltrangliste nutzen können.

Irlands Kapitän Robbie Keane (89./Foulelfmeter) und der erst in der 58. Minute eingewechselte Kevin Doyle (90.) sorgten schließlich für den kaum noch erwarteten Erfolg in Astana.

Ohne die nach der Fußball-EM in Polen und der Ukraine zurückgetretenen Führungsfiguren Shay Given (Aston Villa) und Damien Duff (FC Fulham) boten die Iren insgesamt eine schwache Leistung. Selbst Keane (LA Galaxy) blieb für das favorisierte Team des früheren FC-Bayern-Trainers Trapattoni lange blass.

Die Kasachen des tschechischen Trainers Miroslav Beranek hingegen präsentierten sich läuferisch und kämpferisch in starker Verfassung. Deutschland trifft am 12. Oktober in Dublin auf Irland, die erste Partie der DFB-Elf gegen Kasachstan steht erst im kommenden Jahr an.

