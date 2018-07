IOC-Vize Bach: „Chancen für München stehen gut“

Nürnberg (dpa) - Thomas Bach rechnet im Jahr 2018 mit Olympischen Winterspielen in Deutschland. „Die Chancen für München stehen gut“, sagte der Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) den „Nürnberger Nachrichten“.

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) stellte in dem Interview zudem „stimmungsvolle Spiele“ in Aussicht. Dass München die erste Stadt sein könnte, die sowohl Sommer- als auch Winterspiele ausrichtet, wertet Bach „nicht als großes Plus“. Allerdings sei dies eine gute Gelegenheit zu zeigen, „wie das olympische Erbe im besten Sinn positiv wirken und weitergegeben werden kann“.

Einen Widerstand wie derzeit beim Großprojekt Stuttgart 21 erwartet Bach für den Fall eines Zuschlags für München nicht. 70 Prozent der Bevölkerung würden hinter der Bewerbung stehen. Die Kritik am Umweltkonzept, das noch detailliert vorgestellt wird, und die Probleme mit Grundstücksbesitzern in Garmisch-Partenkirchen stuft Bach als normale Begleiterscheinungen ein.

Der 56-jährige Sportfunktionär räumte aber ein, dass eine frühzeitige Information der betroffenen Bevölkerung immer wichtiger werde. „Ich will nicht ausschließen, dass es da in der Kommunikation Lücken gegeben hat“, sagte Bach mit Blick auf die Gespräche mit den Grundstücksbesitzern in Garmisch-Partenkirchen.

Die Entscheidung über den Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2018 trifft das IOC am 6. Juli 2011 im südafrikanischen Durban. Neben München bewerben sich Annecy aus Frankreich und Pyeonchang aus Südkorea. Die Bewerbungsgesellschaft stellt am 27. September in München die Eckpunkte des großen Bewerbungsdokumentes (Bid Book) vor.