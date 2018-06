IOC verteidigt Umgang mit Menschenrechtsverletzungen

Buenos Aires (dpa) - Fünf Monate vor den Winterspielen in Sotschi hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) seine zurückhaltende Haltung zu einem umstrittenen Anti-Homosexuellen-Gesetz in Russland erneut verteidigt.

Die Regierung in Moskau habe versichert, das Gesetz habe keine negativen Auswirkungen für die Olympia-Teilnehmer, sagte IOC-Präsident Jacques Rogge in Buenos Aires. „Man kann vom IOC nicht erwarten, dass es in die Gesetzgebung eines souveränen Staates eingreift“, fügte er nach einer Sitzung der IOC-Exekutive hinzu. Das Gesetz stellt positive Äußerungen vor Minderjährigen über Homo-, Bi- oder Transsexualität unter Strafe.

Die russische Stabhochsprung-Weltmeisterin Jelena Issinbajewa hatte sich bei der Leichtathletik-WM in Moskau kritisch über Solidaritätsaktionen von Athleten zugunsten von Schwulen und Lesben geäußert. Sie soll bei den Spielen in Sotschi Bürgermeisterin des Olympischen Dorfes werden und ist Botschafterin der Olympischen Jugendspiele 2014 in Nanjing. Auf die Frage, ob Issinbajewa nach ihren diskriminierenden Kommentaren mit Konsequenzen rechnen müsse, meinte Rogge nur: „Darüber werden wir zu gegebener Zeit sprechen.“

