IOC-Chef Bach zu Kurzbesuch in der Region Fukushima

IOC-Präsident Thomas Bach und Japans Premierminister Shinzo Abe haben einen Kurzbesuch in die Region Fukushima unternommen.

In dem nordöstlich von Tokio gelegenen Gebiet, in dem 2011 drei Nuklearreaktoren von Erdbeben und einem Tsunami zerstört worden waren, finden während der Olympischen Spiele 2020 Baseball- und Softballspiele statt. Am folgenden Wochenende trifft sich die IOC-Exekutive in Tokio.

