Internationale Pressestimmen zum Endspiel der US Open

Internationale Pressestimmen nach der Niederlage (6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8)) des deutschen Tennisprofis Alexander Zverev gegen den Österreicher Dominic Thiem im Endspiel der US Open in New York.

ÖSTERREICH: „Kronen Zeitung“: „Dominic Thiem hat in einem an Dramatik nicht zu überbietenden Finale österreichische Sportgeschichte geschrieben. Der 13. September 2020 (Ortszeit) wird für den 27-jährigen Niederösterreicher für immer ein Feiertag bleiben.“

„Kurier“: „Erfolg und Misserfolg sind der Unterschied zwischen Traum und Realität. Bei Dominic Thiem liegt nichts mehr dazwischen, der Niederösterreicher erfüllte sich einen Lebenstraum. Als zweiter Österreicher nach Thomas Muster, der 1995 in Paris triumphiert hatte, holte sich Österreichs Superstar einen Grand-Slam-Titel. Wie der Steirer im Alter von 27 Jahren.“

FRANKREICH: „L'Equipe“: „Dream Thiem“

SPANIEN: „Mundo Deportivo“: „Dominic Thiem, neuer Champion nach einer epischen Aufholjagt gegen Zverev“

„Marca“: „Thiem ist das erste neue Gesicht, das in einem Grand-Slam-Turnier gekrönt wird, seit Marin Cilic dies auch auf den Plätzen von Flushing Meadows vor sechs Jahren schaffte.“

GROSSBRITANNIEN: „Daily Mail“: „Ein dramatischer Tiebreak im fünften Satz läutete das Ende der sechsjährigen Wartezeit ein, nach der die Männer-Tenniswelt endlich einen neuen Grand-Slam-Champion hatte“

SCHWEIZ: „Tagesanzeiger“: „Dominic Thiem, der Meister des Leidens“

